Eşi evi terk edince intihar etti 

Alınan bilgi ve iddialara göre 3 çocuk babası inşaat işçisi Selim Haşhaş, bir süredir eşiyle sorunlar yaşıyordu. Haşhaş'ın eşi 3 çocuğunu da alıp ablasının evine gitti.

Eşinin evi terk etmesi sonrasında psikolojik bunalıma giren Selim Haşhaş, yakınlarına uyumak için eve gittiğini söyleyerek kendisini odaya kitledi. Ardından pompalı tüfekle göğsüne ateş etti. Silah sesini duyan yakınları itfaiye ekiplerini aradı. Kilitli kapıyı açan ekipler intihar eden şahsı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda Haşhaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında cenazeyi otopsi yapılmak üzere Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çiğdem ARMAĞAN

Çiğdem ARMAĞAN