Eşini tüfekle öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde yaşayan Saygılı, yaklaşık 2 ay önce evini terk etti. İddiaya göre, Saygılı, aşk yaşadığı evli kuzeni Hakan Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ankara'dan Gebze'ye gelen 44 yaşındaki E.S., kuzeninin evinin önünde bulunan eşini av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Saygılı, önce özel bir hastaneye ardından da Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar Saygılı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.S. ise geldiği otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.