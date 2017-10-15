Eşini tüfekle öldürmüştü! Karar

Olay, dün gece saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'nın Polatlı İlçesi'nde yaşayan Pınar S., yaklaşık 2 ay önce evini terk etti. İddiaya göre, Pınar S., aşk yaşadığı evli kuzeni Hakan Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ankara'dan Gebze'ye gelen 44 yaşındaki E.S., kuzeninin evinin önünde bulunan eşini av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan Pınar S., önce özel bir hastaneye ardından da Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Pınar S., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan Pınar S.'nin eşi E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

