Eşinin kolunda sandığa gitti

Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı. Referandumda Türkiye’de 55 milyon 319 bin 222 seçmen oy kullanacak.

İzmit merkezde de oy kullanma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Orta Okulu’nda seçmenler 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 sandıkta oy kullandı. 73 yaşındaki Seka Emeklisi Vural Türkeri bastonuyla geldiği Nuh Çimento Ortaokulu’nda 1112 numaralı sandıkta oy kullandı. İlk kez oy kullanacak olan 20 yaşındaki Furkan Kurt ise 1111 numaralı sandıkta oy kullandı. 81 yaşındaki felçli Demircan Güraksu ise okula eşi Emel Güraksu’nun kolunda zorlukla gelebildi. Vatandaşlık görevini yapmaya geldiğini söyleyen Güraksu 1107 numaralı sandıkta oy kullandı. Ayşegül Kalaycı



Bu haber toplam 301 defa okunmuştur