Eski araştırma görevlisi 6 yıl 3 ay hapis

Eski araştırma görevlisi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınan sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen eski araştırma görevlisi Ahmet Burak Gökbayrak ile avukatı Merih Kavukçu katıldı.

Duruşmada söz verilen Gökbayrak, hakkındaki suçlamaları reddederek, hazırlanan ByLock raporunun yetersiz olduğunu iddia etti.

Bank Asya hesabının 2009 yılında babasının emekli ikramiyesini değerlendirmek için açıldığını ileri süren Gökbayrak, daha sonra buradaki parayla ev aldıklarını, ilgili bankaya destek olmak için hareket etmediğini savundu.

Sanık avukatı Kavukçu da müvekkilinin herhangi bir örgüte üye olmadığını ve dosyada yeterli delil olmadığını iddia ederek, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.