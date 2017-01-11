Eski bakan Necati Çelik'in vefatının 8. yılı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, vefatının 8. yılında, Kocaeli'de düzenlenen programlı anıldı.

Hak-İş Sendikası Genel Merkezince, Gölcük ilçesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen anma programında konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, merhum Çelik'i kendi köyü olan Hamidiye’de mezarı başında anmayı gelenek haline getirdiklerini ve bu geleneği devam ettireceklerini söyledi.

Hak-İş'in bugünlere gelmesinde eski genel başkanları Necati Çelik'in çok büyük emeğinin olduğunu ifade eden Arslan, "Necati Çelik'in her yerde bir anısı var. Hak-İş dönemlerinde çok zorluklar yaşamasına rağmen sendikamızın değerlerini hep korudu. Genel Başkanımız Necati Çelik’in isminin yaşatılması için, adını birçok yerde görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Merhum Necati Çelik’in eşi Sermin Çelik ise eşinin vefatının 8. yılında böyle bir program düzenlenmesi ve katılımın çok fazla olmasının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Ben bugün oldukça duygu yüklüyüm. Necati Çelik adına gerçekleştirmiş olduğunuz bu program için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Gölcük'ün Hamidiye köyünde yetişen ve kendi köyünden çıkıp ülkesine hizmet eden Çelik'i rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Merhum Necati Çelik'in çevresine faydalı iyi bir insan olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Sendikalarda çok zor şartlarda mücadele vermiş bir kişidir. Edeple yoğrulmuş, insanlara değer veren bir kişidir. Kendisi ile sadece Ankara’da karşılaştık ve kendisinin insanlara olan saygısını, sevgisini ve faydasını orada sezdim. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Türkiye’ye, Kocaeli’ye ve Gölcük’e çok büyük hizmetler yapan Çelik'in ismini sonsuza kadar yaşatacaklarını kaydetti.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Merhum bakanımız, Hamidiye’den çıkmıştır. Bakanımız, bu coğrafyada bir gönül köprüsü kurarak, herkesin gönlüne girdi. Kendisinin çalışma hayatında, sendika hayatında ve sosyal hayatında her zaman başarılı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Anma programına, Arslan, Güzeloğlu, Özak ve Ellibeş'in yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Hak-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Şerafettin Koç, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik'in, Gölcük ilçesinin Hamidiye köyündeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.