Eski başkomiser: ByLock indirdim; ama...

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu eski başkomiser hakim karşısına çıktı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan, hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, meslekten daha önce ihraç edilen başkomiser Salih Albayrak'ın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Albayrak ve avukatı katıldı.

Duruşmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütüne üye olduğu" suçlamaları yöneltilen sanık hakkındaki iddianame okundu.

"İNDİRDİM AMA KULLANMADIM"

Savunmasında, telefonuna ByLock indirdiğini kabul eden ancak kullanmadığını ileri süren Albayrak, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi suçlamasını kabul etmediğini belirtti.

Albayrak, WhatsApp'ın paralı olacağını duyduğunu bu nedenle telefonuna 20 kadar uygulama indirdiğini ifade ederek, "Ağrı'da görev yaptığım zaman başkomiser arkadaşım bana ByLock kullanmam konusunda tavsiyede bulundu. Ben de bu programı, WhatsApp gibi bir uygulama programı olduğunu sanarak telefonuma indirdim. Fakat şifreli olduğu ve karşı tarafın kullanıcı adresini eklemem gerektiği için ByLock programını kullanamadım. Bir süre sonra da sildim. Programı yasal olduğu için Apple Store'dan indirdim, bu yüzden bir sakınca görmedim." şeklinde konuştu.

İstanbul'da görev yaptığı sırada, şark görevinin çıktığını ancak gitmemek için dilekçe verdiğini anlatan Albayrak, "O dönemde eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, benim İstanbul'da kalmamı istemedi. Batman'a tayinim çıktı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan bir tankın içerisinde yakalanmıştı." diye konuştu.

Sanık Albayrak, suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ilgili kurumlardan dijital materyallerin istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.