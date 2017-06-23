  • BIST 99.639
  • Altın 141,772
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 14 °C

Eski eşini vurup ölmemesi için yalvarmıştı! Karar verildi

»
Eski eşini vurup ölmemesi için yalvarmıştı! Karar verildi
Antalya'da eski eşini hakaret ettiği gerekçesiyle öldüren, ardından kanlar içindeki cesedine sarılan Seçkin Sarıkurtbay, ömür boyu hapisle yargılandığı davada 17.5 yıl ceza aldı.

KOCAELİ'DE OTURAN BABA ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GİTMİŞTİ

Kocaeli'de oturan Seçkin Sarıkurtbay, boşandıktan sonra 3 çocuğuyla birlikte Antalya'ya yerleşen eski eşi Özlem Özer'i arayıp, çocuklarını görmek istediğini söyledi. Seçkin Sarıkurtbay, geçen yıl 2 Temmuz'da eski eşini, çocuklarıyla birlikte, Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Kızılay Parkı'na çağırdı. Öğle saatlerinde Özlem Özer, 2'si erkek 3 çocuğu ve bir yakınıyla parka geldi. Seçkin Sarıkurtbay, burada çocukları ve eşiyle bir süre görüştü.

ARACINDAN TÜFEĞİ ALIP ESKİ EŞİNE ATEŞ ETTİ

Özlem Özer'in yakını çocukları alıp gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki özel yapım tüfeği alan Seçkin Sarıkurtbay, eski eşini göğsünden vurdu.

"NE OLUR ÖLME, SANA BİR ŞEY OLMASIN"

Ardından kan içinde kalan eski eşine sarılan Sarıkurtbay, Özlem Özer'in başını dizlerine koyarak, "Ne olur ölme, sana bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü. Sarıkurtbay'ın eğilerek alnından da öptüğü Özlem Özer, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

"KORKTUĞUM İÇİN SİLAHIMI YANIMA ALDIM"

Seçkin Sarıkurtbay gözaltına alınırken, özel yapım tüfeğe de el konuldu. Sulh ceza hakimliğince tutuklanan Sarıkurtbay hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında eski eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu iddia eden Sarıkurtbay, "Eski eşimin ilişkisi olan kişilerin bana zarar vermesinden korktuğum için gelirken aracıma olayda kullandığım silahı da aldım" dedi.

"BENDEN DAHA SAĞLIKLI BİR ERKEKLE YAŞADIĞINI SÖYLEDİ DAYANAMADIM"

Sarıkurtbay, "Eski eşim, anneme hakaret etti. Çocukların nafakasını ödemediğimi söyleyip 'Hangi yüzle görmeye geldin' dedi. Çocuklarda darp izleri görmüştüm. Darp izlerini sorunca 'Çocuklarına para göndermiyorsun, bana izlerini soruyorsun' dedi. Kendisine 'Kiminle yaşamak istersen yaşa ama bana çocuklarımı ver' dedim. Bunun üzerine bana hakaret edip benden sağlıklı bir erkekle yaşadığını söyledi.

Dayanamadım, aracımdaki tüfek aklıma geldi. Tüfeğin namlusunu tutarak kendisine çevirdi. 'Beni vuramazsın, halen beni çok seviyorsun' dedi. O sırada silah ateş aldı. Özlem bankın üzerinde yığıldı. Tüfeği bankın üzerine bırakıp eşimin başını düşmesin diye dizimin üzerine koydum. Tampon yapıp kanamayı durdurmak istedim. Bir taraftan da ambulans çağırmak için seslendim" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI, 17 YIL 6 AYA İNDİRİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Hüseyin K. adlı kişiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen maktulün sanığa incitici ve saygınlığını sarsacak hakaret ve beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle verilecek cezada 'Haksız Tahrik' indirimi yapılmasını talep etti. Davanın 6'ncı Duruşmasında kararını veren mahkeme, sanığı eşini kasten öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. 'Haksız tahrik' indirimiyle verilen cezayı önce 21 yıla indiren mahkeme, takdir indirimiyle bu cezayı da 17 yıl 6 ay hapse düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığı olayda kullandığı silah nedeniyle de 1 yıl 3 ay hapis ve 1500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Bu haber toplam 2525 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Polisten 'silahlı sevince hayır’ uyarısı23 Haziran 2017 Cuma 13:00
  • Önce uyarı sonra ceza23 Haziran 2017 Cuma 11:15
  • TSK: Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi23 Haziran 2017 Cuma 09:53
  • 10 gündür kayıptı! Muhammet'ten iyi haber geldi23 Haziran 2017 Cuma 00:30
  • 81 ilde eş zamanlı 'duman' operasyonu!22 Haziran 2017 Perşembe 23:35
  • Kocaeli polisinden ilginç uygulama! Ruhları bile duymadı22 Haziran 2017 Perşembe 19:20
  • Fetö sanığı eski emniyet müdürünün başvurusu reddedildi22 Haziran 2017 Perşembe 17:39
  • Polis, bayram öncesi vatandaşı uyardı!22 Haziran 2017 Perşembe 15:30
  • Karamürsel'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti22 Haziran 2017 Perşembe 15:19
  • Eski polis memuruna tahliye22 Haziran 2017 Perşembe 14:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti