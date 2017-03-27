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Eski Güllüoğlu’na ‘Gencallar’ geliyor

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Eski Güllüoğlu’na ‘Gencallar’ geliyor
Türkiye’nin tanınmış giyim firmalarından Gencallar, İzmit’te mağaza açmaya hazırlanıyor.

41 YILLIK MAĞAZA

Aslen Trabzonlu olan İsmet Gencal tarafından 41 yıl önce kurulan; Hikmet, İbrahim ve Ali Gencal’ın sahipleri olduğu Gencallar, kuruluşunun 41 nci yılında Türkiye’deki 12’nci mağazasını İzmit’te açacak. Gencallar, 6 yıl önce Gebze, 2 yıl önce de Sakarya mağazalarını açmıştı.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA

Gencallar Mağazası, İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:130 adresinde, Ziynet Ekşi ve hissedarları tarafından yapımı devam eden 1800 metrekarelik 5 katlı binada 1 Haziran’da hizmete açılacak. Bu binada daha önce Güllüoğlu Baklava faaliyet gösteriyordu ve eski bina boşaltıldıktan sonra yıkılmıştı.

YENİ BİR SEÇENEK

Gencallar Mağazasının kurucu müdürlüğünü Timuçin Ölçer, İzmit Mağaza Müdürlüğünü de İzmitli Hakan Kayacan üstlendi. Yüzlerce marka ve binlerce ürünün yer alacağı Gencallar Mağazasında vade farksız, kredi kartsız, ‘Taksit Kart’ ile indirimli satış yapılacak.

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MÜDÜRLER- Gencallar Mağazaları Kurucu Müdürü Timuçin Ölçer(sağda) İzmit Mağaza Müdürü İzmitli Hakan Kayacan üstleniyor. 

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İNŞAAT DEVAM EDİYOR- Cumhuriyet Caddesinde, önceden Güllüoğlu Baklava’nın olduğu eski binanın yerine yapılan yeni binanın inşaatı devam ediyor.

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BÖYLE OLACAK- Binanın tamamlanmasının ardından Gencallar Mağazası’nın 1 Haziran’da faaliyete başlaması hedefleniyor.

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