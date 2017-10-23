Eski jiletini getiren yenisini alacak

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hakan Yıldız ile Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt bir araya gelerek proje hakkında görüş alış verişinde bulundu. Yetkililer, berberlerin kullandıkları jiletlerin çöpe atılmasını önlemek için geçtiğimiz yıl bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak “ İzmit Kent Konseyi’nin de destek verdiği “jiletler çöpe atılmasın” projesindeki amacımız çöpe atılan jiletler yüzünden çöpte yiyecek arayan hayvanların, geri dönüşümde çalışan ve çöpten kağıt toplayan insanların yaralanmalarının önüne geçmekti. Kocaeli genelinde 340 berber bu projeye destek vermişti. Şimdi de 2 kilogram kullanılmış jilet biriktiren berberlere 100’lü jilet vereceğiz. Bu kampanyasının da büyük ilgi görmesini bekliyoruz” dediler.

