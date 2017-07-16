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Eski koca dehşeti!

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Eski koca dehşeti!
Erdal Y., 22 yıllık evliliğini bitirip tehditler nedeniyle Ankara’dan kaçan eski eşi Vildan Y.’yi Derince’de bulup, bakkala giderken boğazını kesti. Canavar eski koca gözaltına alındı, Vildan Y. ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Derince'de dün öğle saatleri’nde korkunç bir vahşet yaşandı. Olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti; Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde yaşayan Vildan Y. (43) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 22 yıldır evli olduğu Erdal Y.’den 2 yıl önce boşandı. Erdal Y., peşini bırakmadığı Vildan Y.’yi sık sık geri dönmesi için tehdit etti.

DERİNCE’YE KAÇTI

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre tehditlerden bunalan talihsiz kadın Kocaeli’ye, dayısının yanına kaçtı. 2 çocuğu bulunan çiftin 19 yaşındaki oğlu, babanın yanında kaldı. 22 yaşındaki büyük çocuk ise anne Vildan Y. ile birlikte Kocaeli’ne gitti. Vildan Y., Derince İbnisina Mahallesi’nde bir ev tuttu. Eski eşini öldürmek isteyen Erdal Y. de 400 kilometre yol kat etti ve Kocaeli’ne gitti.

İZLEYİP PUSU KURDU

Erdal Y. birkaç gün evini izlediği eski eşine, dün saat 15.00 sıralarında bakkala giderken saldırdı. Arkasından yaklaştığı talihsiz kadının boğazına bıçak saplayan canavar koca, kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan Vildan Y.’yi ise çevredeki vatandaşlar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirdi. Saldırgan polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Vildan Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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