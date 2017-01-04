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Eski muhtar Seçgin hayatını kaybetti

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Eski muhtar Seçgin hayatını kaybetti
İzmit Atatürk Mahallesi eski muhtarı Duran Seçgin bir süredir  zatürre rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü özel bir hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

İzmit Alikahya Atatürk mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden 1999-2009 yılları arasında Alikahya Atatürk Mahalle muhtarlığını yapan ev hanımı Hanife Seçgin ile evli olan Duran Seçgin(52), bir süredir İzmit’te özel bir hastanede zatürre rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sabah saat 08.30 sıralarında hayatını kaybetti. Eski muhtar Seçgin’in cenazesi ikindi namazında Alikahya Atatürk Mahallesi Hayırsevenler Camii'nden alınarak, Körüktepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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