Eski muhtar vefat etti
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Derince Yavuz Sultan Mahallesi Yadigar Sokak No:6’da oturan, üç dönem Derince Yavuz Selim Mahallesi Muhtarlığı görevini yapan, çevresinde çok sevilen Cenap Koç(67), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etti.
2 çocuk babası olan Cenap Koç’un cenazesi, 60 Evler Merkez Camii'nden alınarak Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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