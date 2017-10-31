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Eski muhtar vefat etti

Eski muhtar vefat etti

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Derince Yavuz Sultan Mahallesi Yadigar Sokak No:6’da oturan, üç dönem Derince Yavuz Selim Mahallesi Muhtarlığı görevini yapan, çevresinde çok sevilen Cenap Koç(67), akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etti.

2 çocuk babası olan Cenap Koç’un cenazesi, 60 Evler Merkez Camii'nden alınarak Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

 

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