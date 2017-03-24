  • BIST 89.891
  • Altın 144,926
  • Dolar 3,6212
  • Euro 3,9105
  • Kocaeli 17 °C

Eski okul müdürü hakim karşısına çıktı

»
Eski okul müdürü hakim karşısına çıktı
Meslekten ihraç edilen eski okul müdürü Bahtiyar Gürsoy, hakim karşısına çıktı

 Tutuklu sanık Gürsoy, "Telefonuma Erkul Kolejinden gelen öğretmenlerce yüklenen program basit bir programdı. Basit bir kodu vardı. Gelen mesajları kendi kendine silme özelliğini hatırlamıyorum. Gelen mesaja cevap veriyordum telefonda yer kaplamaması için de siliyordum" diye kendini savundu.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, eski okul müdürü Bahtiyar Gürsoy'un yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen eski okul müdürü tutuklu sanık Gürsoy ile avukatı katıldı. 

Duruşmada söz verilen Gürsoy, hakkında hazırlanan ByLock ve dijital verilere ilişkin raporu kabul etmediğini söyledi.

Talimat üzerine Bank Asya'ya para yatırmadığını öne süren Gürsoy, başarılı bir öğretmen olduğunu ve birçok kitabın çıkmasında rol aldığını dile getirdi.

Gürsoy, formatör olduğu için bakanlığın düzenlediği kaliteli okul ve kaliteli ekiplerle ilgili çalışmalarda birçok okuldan kendisine evrak geldiğini belirterek, "Ben ve birkaç formatör arkadaşım bu evrakları incelerdik. Erkul Kolejinden 2013, 2014, 2015 yıllarında bu şekilde öğretmenler geldi. Projelerle ilgili bana sık gelmeleri gerektiğinden 'Onun yerine size iletişim programı kuralım mı?' dediler. Ben de kurmalarını söyledim. Telefonuma o programı yüklediler. O programdan hazırladıkları raporların ham hali geliyordu. Sadece okulla ilgili raporlar geldi." şeklinde konuştu.

Gelenlerin ilköğretim raporları olduğunu anlatan Gürsoy, "Program ikonu, dosyaydı ancak tabanını bilmiyorum. Bana burada vaaz, dini şeyler ve Fetullah Gülen'le ilgili bir şey gelmedi. Okulla ilgili raporlar geldi. Bu program 2014'te yüklenmiş olabilir. ByLock olduğunu bilmiyorum, ikonu öyle değildi. ByLock görüşmesi yapmadım. Hattımdaki internet bittiğinde telefonlarımdaki hatları değiştirirdim. Eğer bu sırada telefondan telefona aktarıldıysa bilemem." iddiasında bulundu. 

Mahkeme üyelerince sorulan "Programın şifresi var mıydı? Nasıl giriliyordu? Size gelen mesajlar kendiliğinden siliniyor muydu?" sorusuna Gürsoy, "Telefonuma Erkul Kolejinden gelen öğretmenlerce yüklenen program basit bir programdı. Basit bir kodu vardı. Gelen mesajları kendi kendine silme özelliğini hatırlamıyorum. Gelen mesaja cevap veriyordum telefonda yer kaplamaması için de siliyordum. Üzerime atılı suçları işlemedim, tahliyemi talep ediyorum." karşılığını verdi.

Sanık avukatı Feray Güngen Bozkurt da müvekkilin eylemlerinin örgütsel bir yanı olmadığını iddia ederek, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bu haber toplam 726 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kontrolden çıkan araç şantiyeye uçtu! 1 yaralı23 Mart 2017 Perşembe 22:59
  • Katil zanlısı koca için müebbet talebi23 Mart 2017 Perşembe 19:42
  • FETÖ'den 14 kişi hakim karşısına çıktı23 Mart 2017 Perşembe 19:19
  • Karamürsel'de büyük uyuşturucu operasyonu23 Mart 2017 Perşembe 18:45
  • Taciz şüphelisine dayak23 Mart 2017 Perşembe 17:47
  • Tem'de çarpışıp şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı23 Mart 2017 Perşembe 17:21
  • Asılsız ihbar itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi23 Mart 2017 Perşembe 15:20
  • Ramazan Baştürk: Mağdur edildim. FETÖ'den şikayetçiyim23 Mart 2017 Perşembe 14:10
  • Marketten 101 paket çay çaldı böyle yakalandı23 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Çantadaki 500 lirayı alıp kaçtı23 Mart 2017 Perşembe 14:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti