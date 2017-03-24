Eski okul müdürü hakim karşısına çıktı

Meslekten ihraç edilen eski okul müdürü Bahtiyar Gürsoy, hakim karşısına çıktı

Tutuklu sanık Gürsoy, "Telefonuma Erkul Kolejinden gelen öğretmenlerce yüklenen program basit bir programdı. Basit bir kodu vardı. Gelen mesajları kendi kendine silme özelliğini hatırlamıyorum. Gelen mesaja cevap veriyordum telefonda yer kaplamaması için de siliyordum" diye kendini savundu.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, eski okul müdürü Bahtiyar Gürsoy'un yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen eski okul müdürü tutuklu sanık Gürsoy ile avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Gürsoy, hakkında hazırlanan ByLock ve dijital verilere ilişkin raporu kabul etmediğini söyledi.

Talimat üzerine Bank Asya'ya para yatırmadığını öne süren Gürsoy, başarılı bir öğretmen olduğunu ve birçok kitabın çıkmasında rol aldığını dile getirdi.

Gürsoy, formatör olduğu için bakanlığın düzenlediği kaliteli okul ve kaliteli ekiplerle ilgili çalışmalarda birçok okuldan kendisine evrak geldiğini belirterek, "Ben ve birkaç formatör arkadaşım bu evrakları incelerdik. Erkul Kolejinden 2013, 2014, 2015 yıllarında bu şekilde öğretmenler geldi. Projelerle ilgili bana sık gelmeleri gerektiğinden 'Onun yerine size iletişim programı kuralım mı?' dediler. Ben de kurmalarını söyledim. Telefonuma o programı yüklediler. O programdan hazırladıkları raporların ham hali geliyordu. Sadece okulla ilgili raporlar geldi." şeklinde konuştu.

Gelenlerin ilköğretim raporları olduğunu anlatan Gürsoy, "Program ikonu, dosyaydı ancak tabanını bilmiyorum. Bana burada vaaz, dini şeyler ve Fetullah Gülen'le ilgili bir şey gelmedi. Okulla ilgili raporlar geldi. Bu program 2014'te yüklenmiş olabilir. ByLock olduğunu bilmiyorum, ikonu öyle değildi. ByLock görüşmesi yapmadım. Hattımdaki internet bittiğinde telefonlarımdaki hatları değiştirirdim. Eğer bu sırada telefondan telefona aktarıldıysa bilemem." iddiasında bulundu.

Mahkeme üyelerince sorulan "Programın şifresi var mıydı? Nasıl giriliyordu? Size gelen mesajlar kendiliğinden siliniyor muydu?" sorusuna Gürsoy, "Telefonuma Erkul Kolejinden gelen öğretmenlerce yüklenen program basit bir programdı. Basit bir kodu vardı. Gelen mesajları kendi kendine silme özelliğini hatırlamıyorum. Gelen mesaja cevap veriyordum telefonda yer kaplamaması için de siliyordum. Üzerime atılı suçları işlemedim, tahliyemi talep ediyorum." karşılığını verdi.

Sanık avukatı Feray Güngen Bozkurt da müvekkilin eylemlerinin örgütsel bir yanı olmadığını iddia ederek, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, dijital verilerin yeniden istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.