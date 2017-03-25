Eski Ulus Pazarı alanına 24 derslikli okul

NİSAN 2018'DE BİTECEK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 Kocaeli yatırımları kapsamında Köseköy Dumlupınar Mahallesi eski ulus pazarının bulunduğu 800 dönüm arazi üzerine bin 200 metrekarelik alanda toplam 4 katlı, 24 derslikli okul inşaatı başladı. Temel çalışmaları tamamen bitip kaba inşaatı başlayan okulun teslimatı 2018 yılının Nisan ayında yapılacak. İlkokul 2018-2019 eğitim- öğretim yılında resmen hizmete girecek.
Şennur YILDIZ
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