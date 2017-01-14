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Eski Valilik alanında şüpheli valiz paniği

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Eski Valilik alanında şüpheli valiz paniği
Eski Valilik alanındaki otoparka bırakılan bir valiz polis ekiplerini alarma geçirdi.

İzmit Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki yıkılan eski Valilik alanındaki otoparkta bu akşam saatlerinde şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Polis ekipleri Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ni trafiğe kapattı, otoparktaki araçların bir kısmı çekiciyle tedbir amaçlı kaldırıldı.

BOŞ ÇIKTI

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının fünyeyle patlattığı valizin içi boş çıktı. Panik yaşayan çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Kerim YAVUZ

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