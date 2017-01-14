Eski Valilik alanında şüpheli valiz paniği

İzmit Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki yıkılan eski Valilik alanındaki otoparkta bu akşam saatlerinde şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
ARAÇLAR KALDIRILDI
Polis ekipleri Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ni trafiğe kapattı, otoparktaki araçların bir kısmı çekiciyle tedbir amaçlı kaldırıldı.
BOŞ ÇIKTI
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının fünyeyle patlattığı valizin içi boş çıktı. Panik yaşayan çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı.
Kerim YAVUZ
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