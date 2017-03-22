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Eski Valilik Bahçesi’ne yeraltı otopark ihalesine 3 teklif

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Eski Valilik Bahçesi’ne yeraltı otopark ihalesine 3 teklif
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit şehir merkezi için gündemde olan önemli projelerinden “Eski Valilik alanına yeraltı otoparkı ve kent meydanı” yapım işiyle ilgili ihale bugün yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi aynı proje için daha önce iki kez ihaleye çıkmış, ilk ihale son anda ertelenmiş, ikinci ihaleyi kazanan firma sakıncalı bulununca sözleşme imzalanmamıştı. Büyük proje ile ilgili 3’üncü ihale bu sabah saat 09.30’da Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda Ercan Özkan'ın yönetiminde yapıldı.

3 TEKLİF

28 milyon 988 bin 946 TL muhammen bedelli ihaleye 3 firma teklif verdi. 1. teklifi Kocaeli Kartepe firması Gülaş A.Ş. 26 milyon 498 bin 114 TL, ikinci teklifi İstanbullu Milenyum Yapı İnşaat 28 milyon 568 bin 672 TL, üçüncü teklifi Kocaeli firması Özpol Mühendislik 26 milyon 499 bin 982 TL ile verdi. Buna göre en düşük teklifi Gülaş firması vermiş oldu.

İhalenin sonucuna göre işi üstlenen firmanın projeyi tamamlamak için 350 gün süresi olacak. 

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