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Eski Valilik binası alanını yapacak firma belirlendi

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Eski Valilik binası alanını yapacak firma belirlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin otopark ve Kent Meydanı olarak projelendirdiği Eski Valilik Binası alanını yapacak firma belirlendi.

Komisyon, inceleme sonrası bu projeyi İstanbullu Milenyum Yapı İnşaat firmasının yapmasına karar verdi.

İKİ KOCAELİLİ YERİNE İSTANBULLU’YA

Daha önce iki kez yapılan, sonra iptal edilen proje için 22 Mart’ta ihale yapılmıştı. Kartepeli Gülaş İnşaat 26 milyon 498 TL, Özpol Mühendislik de 26 milyon 499 bin TL fiyat vermişti. İhalenin, 28 milyon 568 bin TL fiyat veren İstanbullu Milenyum Yapı İnşaat firmasına verildiği öğrenildi. 6600 metrekarelik alanda uygulanacak proje için firmaya davet gönderilmesi, daha sonra da sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılması bekleniyor.

 

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