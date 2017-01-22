Eskiden mezara bile rüşvetle girilirdi!

Ülkemizde ve dünyada rüşvetin giderek azaldığına tanık olsak da, rüşvet tarihi süreçte daima olacaktır. Zira rüşvet, her toplumda ve her vakit vardır ve var olmaya da devam edecektir. Çünkü rüşvetin tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Hatırlayınız. Yakın tarihimizde bir duruşmada salon, sanığın şu sözleriyle çınlamıştı:

“Rüşvetin belgesi mi olur?”

Rüşvetin tarihçesi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor.

Eskiler, “Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar” diye önemli bir sosyal tespit yapmışlar.

Gerçekten de, geçen yüzyıllar, antik çağlar, hatta antik dinler arasında şöyle bir gezinti yaptığımızda, farklı olanlardan çok benzerlikler dikkati çekiyor.

Nedir bu benzerlikler, hep aynı olanlar?

Elbette insanoğlunun süfli ve çıkarcı yönleri, yani kısaca egoizmi…

Yapılan arkeolojik kazılarda eski Helenistik ve Roma mezarlarında, iskeletlerin dişleri arasına ve göz boşluklarına sikke (antik para) konulması olayına sıkça rastlanırmış.

Bu olayın nedeni tamamen antik din inançlarına aitmiş ve şöyle açıklanırmış:

Efendim, eski Roma çoktanrılı dininde bir kişi öldüğü zaman o kişinin ruhu, Yeraltı ve Ölüler Tanrısı Hades tarafından öbür dünyaya taşınırmış.

Ancak öbür dünyaya taşınmak, ebedi mutluluğa, yani cennete gitmeye yetmezmiş. Ruhları cennetten ayıran Styks isimli bir ırmak ve bu ırmağın kenarında, ruhları kayıkla karşı kıyıya geçiren bir sandalcı varmış.

İşte, antik dönemde ölülerin ağız ve gözlerine konan o paralar, Styks Irmağı sandalcısına verilen rüşvet ve taşıma bedelleriymiş.

Ölen kişi zenginse bu paralar altın, yok garibanın tekiyse bakır olabiliyormuş. Daha da gariban veya kimsesiz ise, para falan konamıyor ve bu yüzden cennete giriş olasılığı da hayli azalıyor.

Ne diyelim…

Eskilerin acaba dini imanı para mı, rüşvet her yerde çok yaygın mı, yoksa bu durum, kendi halinde çok özel bir dinsel inanç mı?

Bunu siz değerli okurlarımın yorumuna bırakıyorum..

Ancak bu eski inançta dikkatimi çeken bazı şeyler oldu.

Pagan Dini’ndeki (eski Roma çoktanrılı dini) Hades, İslamiyet’teki Azrail’i, Styks Irmağı ise, Sırat köprüsünü çok andırıyor.

Size önerim, rutin hayatın hay huyunu biraz aşıp, mitolojinin sınırsız hayal dünyasında biraz gezinmeniz…

Bunun için de, Azra Erhat’ın, Mitoloji Sözlüğü isimli eseri, bire bir gelebilir.

Rüşvet konusuna fıkra gibi bir olayla son verelim:

Bir müşteri mermerciye gidip bir mezarlık yaptırmak istediğini söyler ve fiyatları sorar. Mermerci mezarlığı yapabileceğini ama fiyatların mezarlığın özelliğine göre çok değişebileceğini ifade eder. Müşteri özellikleri konuşmadan şu fiyatı geçmeyen bir şeyler yapılmasını ister.

Durum mermercinin ilgisini çeker; müşteri işin teknik özelliklerine girmeden sadece bütçeden söz etmektedir. Merakını yenemeyerek bu durumun nedenini sorar. Aldığı yanıt kendisini şoke eder: Müşterinin, bir belgesinin devlet dairesinde onaylanması gerekmektedir. Ancak görevli memur belgeyi imzalamak için vefat etmiş bir büyüğünün mezarının yaptırılmasını istemektedir ve siparişi verilen mezar da bu mezardır.

2300 YILLIK BİR MEZAR- Bir kadına ait Antik Yunan mezarı. M.Ö 300-350 civarı. Sofya Müzesi… Antik çağdaki çok tanrılı din, günümüz semavi dinlerinden çok daha farklı özelliklere sahipti. Bu farklılık en çok ölü gömme adetlerinde görülmekteydi. Antik dünya insanı tıpkı günümüz semavi dinlerinde olduğu gibi öteki dünya yaşamına inanmaktaydı. Ancak günümüz inançlarından farklı olarak antik dinlerde öbür dünyada kullanabilmesi için ölünün yanına şahsi eşyaları, mücevher ve takıları, elbiseleri, yiyecek içecek, kap kacak ve çeşitli kullanım eşyaları da konulmaktaydı. Fotoğraftaki iskeletin sağlığında çok zengin ve muhtemelen kraliyet ailesinden olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü eller kraliyet sembolü olarak göğse toplanmış ve sağ elde altın bir asa tutmaktadır. Bunun dışında ise üst kollarda altın bilezikler, saç süsleri, elbisenin altın süs ve tokaları görülmekte, iskelet çevresinde ise kullanım eşyalarına yer verilmektedir.