Eskrim antrenörlük kursu yapıldı

YENİ ANTRENÖR ADAYLARI
İlimizde son yıllarda çok büyük gelişim gösteren eskrim sporunda, antrenör ihtiyacını karşılamak için açılan kursa katılı oldukça fazlaydı. 20 kişinin katıldığı kursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi de destek verdi.
KURS HOCASI ÖMER KILIÇ’TI
Aynı zamanda Milli Takım antrenörü de olan Ömer Kılıç’ın eğitimci olarak katıldığı kursta başarılı olanlara diplomaları verilecek. İlimizin yetiştirdiği en önemli eskrim antrenörü olan Ömer Kılıç, yeni antrenör adaylarının bu sporu geliştirmek adına çok önemi katkı sağlayacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.
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