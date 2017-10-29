Eskrimde anlamlı organizasyon
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskrim İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle minik bayan ve erkekler flöre müsabakaları organize etti.
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Cumhuriyetin 94’ncü Kuruluş Yılı eskrim müsabakaları Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları verildi. İl Temsilcisi Nedim Aktürk katılan sporculara teşekkür etti, başarılı olanları da kutladı.
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