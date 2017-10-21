Eşme Sahili’nde balıkçılar buluşuyor

Bugün saat 11.00’de Eşme Sahili’nde kura çekimi yapılacak. Yarışma, 27 Ekim’e kadar devam edecek. Yarışmaya, Türkiye’nin her yerinden ve Bulgaristan, Romanya, Ukrayna’dan 50 takımın katılması bekleniyor. Amatör tatlı su balıkçıları, Sapanca Gölü’nde sazan balığı tutmaya çalışacaklar.

