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Eşme Sahili’nde balıkçılar buluşuyor

Eşme Sahili’nde balıkçılar buluşuyor

Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ile Kartepe Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 4’üncü Geleneksel Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması bugün başlıyor.

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Bugün saat 11.00’de Eşme Sahili’nde kura çekimi yapılacak. Yarışma, 27 Ekim’e kadar devam edecek. Yarışmaya, Türkiye’nin her yerinden ve Bulgaristan, Romanya, Ukrayna’dan 50 takımın katılması bekleniyor. Amatör tatlı su balıkçıları, Sapanca Gölü’nde sazan balığı tutmaya çalışacaklar.
 

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