Eşme’de ayva günü 

ÖDÜLLER VAR

Eşme sahilinde saat 14.30’da başlayacak festivalde “En güzel ayva yetiştiricisi”, “En güzel ayva bahçesi”, “En güzel ayva tatlısı” seçimleri yapılacak, para ödülleri verilecek.

SAZAN BALIĞI YARIŞMASI

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin birlikte düzenlediği 21 Ekim’de başlayan Sazan Balığı Tutma Yarışması da bugün sona eriyor. Eşme sahilinde kamp kuran, Sapanca Gölü’nde Sazan balığı avlayan amatör balıkçılar da bugün ödüllerini alacaklar.

