Eşmeli şimdi rahat

Eşme’de meydana gelen şiddetli yağmur ve sel felaketinin ardından bölgenin en önemli tahliye alanı olan Maden Deresi’ndeki düzenleme çalışmaları sonunda tamamlandı. Bu düzenlemeyle de Eşmeli’nin kafası rahatladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Kartepe Eşme Maden Deresi üzerinde inşa ettiği köprü projesi tamamlandı. Projeyle mevcut köprünün kotu yükseltilerek, yağışlarda oluşan sel baskınının önüne geçildi. Proje kapsamında kavşak kolları ile çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. 15 METRE UZUNLUĞUNDA KÖPRÜ YAPILDI Kartepe Eşme Maden Deresi’ne inşa edilen köprü 15 metre uzunluğa sahip. Köprü tek açıklıklı 2 şerit olarak yapıldı. Temeli fore kazıklar üzerine kurulan köprü, kirişleri kenar ayaklar üzerine inşa edildi. Köprü temeline 20 adet fore kazık çakılan projede yağmur suyu hattı ve elektrik imalatları yapıldı. Köprü çalışmasında 5 santimetre aşınma, 6 santimetre binder asfalt serildi.

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