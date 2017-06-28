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Eşmeliler, dere ıslahı istiyor

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Eşmeliler, dere ıslahı istiyor
Kartepe’nin bir mahallesi durumuna gelen Eşme’de yağan şiddetli yağmurların getirdiği su baskınları son zamanlarda bölge halkının en büyük kabusu durumunda.

Belli noktalarda başlatılan, yapılan çalışmalarla bu iş biraz düzene girerken, Yeni Eşme Yenimahalle bölgesinde yaşayan vatandaşlar bölgeden geçen derenin mutlaka ıslah edilmesini istiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasının hatalı olduğunu savunan Yeni Eşme sakinleri, bu dönemden beri bölgenin sürekli su bastığını, bunun için dere ıslahı gerektiğini savunuyor. Yaşanan son büyük yağmurda, bu bölge yine sular altında kaldı. Evlerdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Tarlalarındaki ağaçlar ve diğer sebzeler de dereden gelen su akıntısı nedeniyle çamur altında kaldı, ürünler heba oldu. 

“Çamur içindeyiz”
Mahalle sakinlerinden Fuat Aydın, bölgede yaşananlarla ilgili şunları aktardı:

“Ana yol üzerinde daha önce ufak bir köprü vardı. Dere suları göle daha rahat ulaşıyordu. Büyükşehir ufak köprü yerine büyük bir köprü yaptı. Bu nedenle dere sularının göle taşınması engellenmiş oldu. Dere suları evlerimizi ve tarlalarımızı basıyor. Her taraf çamur içinde. İnsanlar evlerinden çıkamıyor. Camlarını açamıyor. Eşyalar her gün çamur içinde kalıyor. Büyükşehir yetkililerinin sesimizi duymasını ve sorunlarımızı çözmesini istiyoruz” 
Sinan Kaplan ise, “Alt geçit yapıldıktan sonra bağlantı yolları kesildi. İnsanlar alt geçittin suların içinde yüzerek geçiyor. Perişan haldeyiz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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