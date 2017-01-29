Esnaf Kefalet’in kongresi her zamanki gibi sorunsuz

Sınırlı Sorumlu Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin dün gerçekleşen kongresinde 2017 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 808 bin TL olarak belirlendi.

Yeni yönetim seçimi de merhum Rıdvan Alyörük döneminde olduğu gibi yine el kaldırarak, sorunsuz şekilde yapıldı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Sınırlı Sorumlu Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bugün Antikkapı Restaurant’ta 61’nci Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 2 bin 531 üyesi bulunan kooperatifin genel kuruluna katılım yoğun oldu. Başkan Faruk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, TESKOMB Genel Başkan Yardımcısı Bahri Şarlı, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, oda başkanları ve kooperatif üyeleri katılım gösterdi.

DARBE ESNAFI OLDUKÇA ETKİLEDİ

Mali Kongrenin Divan Başkanlığını TESKOMB Genel Başkan Yardımcısı Bahri Şarlı üstlendi. Yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Başkan Faruk Demir, “2016 esnaflar için zor geçen yıl oldu. 15 Temmuz darbe girişimi esnafı oldukça etkiledi. 2016 yılında esnafımıza tanınmış olan faizsiz krediden 278 esnaf yararlanmış ve 8 milyon 305 TL kredi verilmiştir. Faiz affı ve taksitlendirme kolaylıklarından 87 ortağımız yararlanmış olup kooperatifimiz 458 bin 979 TL faiz alacağından vazgeçmiş bulunmaktadır. 2016 yılı tahmin edilen gelir toplamı 1 milyon 323 bin TL olup gerçekleşen gelirimiz 2 milyon 602 bin 334 TL, tahmin edilen gider toplamı 1 milyon 169 bin 967 TL olup gerçekleşen giderimiz 985 bin 619 TL’dir. 1 milyon 616 bin 715 TL müspet fark gerçekleşmiştir” diye konuştu.

VERGİ, SGK BORCU YOKTUR

Demir şunları söyledi: “2016 yılı sonu itibariyle 1955 üyemiz 111 milyon 896 bin 612 TL tutarında kredi kullanmıştır. Kooperatifimizin üyelerinden 5 milyon 247 bin 417 TL alacağı olup, icraya intikal etmiştir. 2016 yılı yeni ortak adedimiz 465 ve çıkan ortak sayımız 67’dir. Kooperatifimizin kayıtlı olduğu 41 adet demirbaşı bulunmaktadır. Vergi, SGK ve aidat gibi borcumu bulunmamaktadır. Sizi en iyi hizmetleri yapmak için çalışıyoruz.”

Genel kurulda 2017 yılı tahmini bütçesi 1 milyon 808 bin TL olarak belirlendi. Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu:Faruk Demir, İbrahim Ateş, Abdullah Yörüker, Salih Kuş, Hikmet Şıkkibar

Denetim Kurulu: Hasan Yorgun, Erdoğan Göçer.

Bölge Birliği Temsilcileri: Kemal Kaya, Faruk Demir, İbrahim Ateş, Salih Kuş,Abdullah Yörüker.

Çiğdem ARMAĞAN