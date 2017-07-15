Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden 15 Temmuz açıklaması

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 Temmuz darbe girişimini kınayan bir basın açıklaması yapıldı.

Kocaeli Ticaret Odası(KOTO)’da bulunan Beytül Kebap Restoran’da gerçekleşen basın açıklamasına Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkanları katıldı.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“T.C. Devletinin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş Cumhuriyet Hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 15 Temmuz’un yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârlarımız, nereden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman Cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkânı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz; ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Milletimizin asil iradesine dayanan demokrasimizi sahiplenme, yaşatma ve geliştirme noktasında; esnaf ve sanatkârlarımız, her zaman olduğu gibi tek vücut halinde ve sarsılmaz bir irade ile devletimizin, milletimizin ve meşru Cumhuriyet hükümetimizin yanında yer alacaktır.

REHAVETE KAPILMADAN ÇALIŞMALIYIZ

15 Temmuz 2016’da yüce milletimize ve devletimize acımasızca saldıran kirli ve sapık eller kırılmış ve tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma kararlılığımız gösterilmiştir. Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirmiştir. Ekonomimiz de bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilenmiştir. Hükümetimizce alınan önlem ve yapılan reform niteliğinde çalışmalar ile ülkemiz hızla toparlanmıştır. İstihdam, ihracat ve büyüme yönlerinden ekonomik hayatımız yerli yerine oturmaya başlamıştır. FETÖ ve diğer terör örgütlerine fiilen destek olanlar, bu örgütlerin mensupları, örgütle ilişkisi, alakası ve iltisakı bulunanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap vermeye başlamışlardır. Daha güçlü bir Türkiye ve devlet yapısı için, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bunların yandaşları temizlenmiştir. Dimdik ayakta durabilmek, milletimizi ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarabilmek için rehavete kapılmadan çalışmalıyız ve hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek gayret göstermeliyiz.

EN BÜYÜK GÜÇ, MİLLETİN İRADESİ

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gazi meclisimiz, başbakanımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın cesaretli ve kararlı duruşu ile altın harflerle şanlı tarihimize yazdığımız bu destanın yıldönümünde, kanlarını bu topraklara dökerek şehitlik mertebesine erişen 249 şehidimize rahmet, 2.301 gazimize de yeniden acil şifalar ve iyilikler temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak; tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet ülküsü etrafında sımsıkı kenetlenerek sonsuza kadar varlığını sürdürecektir. Biz esnaf ve sanatkârlar teşkilatı olarak; ülkemizin geleceğine güveniyor, milletler camiası içerisinde ülkemizin hak ettiği en iyi yere, en kısa sürede ulaşacağına, en büyük gücün yüce milletimizin iradesi olduğuna inanıyoruz. “

Ayşegül KALAYCI