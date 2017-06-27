Esrarengiz kaza güvenlik kamerasında

Derince ilçesinde bayramın ilk günü 1 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Derince İlçesi'nde maddi hasarlı kaza nedeniyle Aydın Yerebatan ile E.Ç. tartıştı. Aydın Yerebatan aracına binerek evine doğru ilerlerken, kendisini takip eden E.Ç. araca arkadan çarparak devrilmesini neden oldu. Aydın Yerebatan yaşamını yitirirken, mobese kameralarından kimlikleri tespit edilen E.Ç., babası ve kardeşi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı araç diğer araca arkadan çarparak takla atmasına sebep oluyor. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşuyor.

Trafikte can alan tartışma

Kazada hayatını kaybeden Aydın Yerebatan.