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Esrarengiz kazada yeni gelişme

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Esrarengiz kazada yeni gelişme
Körfez'de trafikte tartıştığı bir sürücünün aracıyla sıkıştırması sonucu kaza yaptığı iddia edilen 52 yaşındaki Aydın Yerebatan yaşamını kaybetmişti. Kazayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIRDI İDDİASI

Kaza 25 Haziran akşamı Derince Harikalar Sahili mevkiinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Aydın Yerebatan yönetimindeki 41 FL 949 plakalı araç ile E.Ç yönetimindeki 41 EN 674 plakalı bir araç çarpıştı. Araçlar hafif hasar görürken, çıkan tartışmanın ardından Aydın Yerebatan yoluna devam etti. Aydın Yerebatan Körfez İlçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi'ndeki evine doğru giderken, kaza yaptığı sürücü yolda sıkıştırdı. Bu nedenle otomobil yoldan çıkarak devrildi.  Sürücü Aydın Yerebatan ağır yaralanırken, kazaya neden olan diğer sürücü ise kaçtı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Yerebatan yaşamını yitirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kaza sonrası polis ekipleri dün kazaya karışan 3 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Emniyette ifade veren araç içerisindeki baba R.Ç. büyük oğlu sürücü E.Ç.(28) ve diğer oğlu E.Ç. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

 

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