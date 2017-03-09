Estetik İzmit'te tartışıldı

İzmit Belediyesi tarafından kadın ve estetik konulu seminer düzenlendi.

İzmit Belediyesi, Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Kulübü, Özel Cihan Hastanesi ve KOSEV ortaklığında kadın ve estetik konulu seminer düzenlendi. Belsa’daki meclis salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Op. Dr. İlgi Güler katıldı. Kocaeli Sanat Evi tarafından düzenlenen resim sergisinin de açıldığı seminere Başkan Doğan’ın yanı sıra Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Kulübü Başkanı Yelda Teker, KOSEV Başkanı Ayşe İlter, STK temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

Seminer programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Estetik ve bakım konuları insanı mutlu eden konulardır. Bu anlamda yapılan çalışmalar önemli. İnsanın bakımlı ve sağlıklı olması önemli. Biz de şehrin bakımlı ve estetik olması için çalışıyoruz. Bu konuda epeyi mesafe aldık. Şehrimiz eski bir şehir, çarpık yapılaşma nedeniyle estetik kaygı düşünülmeden böyle olmuş. Biz şimdi çok dikkat ediyoruz. Cepheleri iyileştiriyoruz, estetik görüntü için çalışıyoruz. İnsanımızın da bu estetik kaygıyı duyması lazım. Bir anlamda biz de şehrin estetisyeni oluyoruz. Biz, bu şehrin herşeyiyiz, doktoruyuz, temizlikçisiyiz, planlayıcısıyız, bakımcısıyız ve biz bununla gurur duyuyoruz” dedi.