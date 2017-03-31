Eşyalarını bile alamadan evleri yıkıldı

İstasyon Mahallesi 1478 Sokak'taki 5 katlı binanın istinat duvarının toprak kayması nedeniyle yıkılması üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince, binanın boşaltılmasına karar verildi.İncelemenin ardından bina, iş makineleri yardımıyla yıkıldı.Evlerinden eşyalarını da alamayan vatandaşlar, binanın yıkımını endişeli gözlerle seyretti.
Yıkılan binanın yanında inşaat çalışması yapıldığı için toprak kaymasının meydana geldiği, söz konusu firmanın vatandaşların tüm zararını karşılayacağı öğrenildi.
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