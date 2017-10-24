Etçi Beyler’den yeni şube

Etçi Beyler’in sahibi Tufan Ubay, yeni şubelerini İzmit-Gölcük Yolu üzerinde hizmete açmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köseköy Ankara Caddesi üzerinde 500 metrekare kapalı alanda aynı anda 300 kişiye hizmet verebilen Etçi Beyler Restaurant’ın ilk şubesi, İzmit-Gölcük yolu üzerinde yine aynı konseptte hizmet verecek.

YIL SONUNA DOĞRU AÇILACAK

Etçi Beyler Restaurant’ın sahibi Tufan Ubay, yeni yatırımla ilgili şu bilgileri verdi:

“Özellikle müşterilerimizin birinci tercihi olan döner-iskenderde karşılaştığımız ilgiden çok memnunuz. Yoğun olarak İzmit ve Gölcük’ten şubeleşmemiz yönünde çok talep alıyorduk. Talebin gelmesi, şubeyi açmamız için yeterli bir sebep olamıyor her zaman. Çünkü müşterilerimizin talebini karşılayabileceğimiz yer bulmakta güçlük çekiyorduk. İşte o yerlerden birini Gölcük yolu üzerinde bulduk. Bu şubemizle daha fazla insana ulaşabileceğiz artık. Özellikle Gölcük Yolu üzerinde kaliteli döner eksikliğinin de farkındaydık. Yeni işyeriyle birlikte daha fazla arkadaşımızı istihdam etmiş olacağız. Bunun içinde ayrıca mutluyuz” Etçi Beyler Restoran’ın İzmit-Gölcük yolu üzerindeki ilk şubesinin Aralık sonu itibariyle faaliyete geçmesi bekleniyor. Etçi Beyler Restaurant’ın Kartepe’deki merkeziyle iletişim kurmak isteyenler (0262 373 40 50-0 536 070 58 58) numaralı telefonlardan ulaşabilir.

