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Etkinlikizi’nde Modernist Türkiye İslamcılığı konuşuldu

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Etkinlikizi’nde Modernist Türkiye İslamcılığı konuşuldu
Etkinlikizi Kültürel Etkinlikler Platformu tarafından düzenlenen Hukuk ve Siyaset söyleşileri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Kedi Kafe’de Modernist Türkiye İslamcılığı konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye konuşmacı olarak Akademisyen Doç. Dr. Ruhi Demiray katıldı. Demiray açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Her din gibi İslam’ın da tarihsel koşullara kendini uyarlama kapasitesi vardır. Bu seminer dizisinin amacı Türkiye İslamcılığındaki bu uyarlanmayı değişik bağlamlarda tartışmak ve gelişme dinamiklerini araştırmak ve Türkiye İslamcılığının özgünlükleri üzerinde durmaktır. Günümüz Modernist Türkiye İslamcılığının modern özgürlükçü eleştirisi yapılırken, özellikle İslami düzen ve hukuki eşitlik sorunları tartışılacak, dindarlığın vicdanı ve kişisel bir mesele olmak eğilimi soruşturulacaktır. İslamcılık üzerine olmaktan çok Türkiye İslamcılığı üzerine kurgulanan bu çalışmanın elverdiği ölçüde karşılaştırmaya dayanması, teorik ve pratik boyutları bakımından bir denge içermesi hedeflenmektedir” dedi. 

Ayşegül Kalaycı

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