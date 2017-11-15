Euro bir rekor daha kırdı!

ABD'de faiz artışına ilişkin beklentiler ve Türkiye'de enflasyonun yüksek düzeyini korumasının etkisiyle dolar 3,91 liraya çıkarken, Almanya'da dün beklentilerden güçlü gelen ekonomik büyümenin euroda küresel güçlenmeye neden olmasıyla euro/TL bu sabah Asya seansında 4,60'a kadar yükselerek rekor tazeledi.

Euro/dolar 1,1805 ile 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD para birimi geçen hafta yükseldiği 3,90 lira düzeyinden, yeni haftaya 3,86 - 3,87 lira aralığına çekilerek başladıktan sonra yeniden tırmanışa geçti. Asya piyasalarında 3,9106 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sabah saatlerinde dolar/TL kurunda 3,8950 seviyesi takip ediliyor.

Euro/TL ise 4,6015 ile tarihi zirvesini yeniledikten sonra 4,5950 seviyesinde...

Dolar bu yıl 12 Ocak günü 3,9422 lira ile tarihi rekor düzeye çıkmıştı.