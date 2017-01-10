Euro ve dolar fiyatı rekor kırdı

Dün tarihi zirveyi göre dolar fiyatları bu sabah güne 3.72 seviyesinde başlarken, sonrasında 3.7770 seviyesi geçerek yeni rekorunu kırdı.

Dolar saat 10.22'de 3.76 seviyesinden işlem gördü. Euro fiyatları ise 4.0054 seviyesini aşarak tarihi rekoru kırdı. Euro ise şu sıralarda 3.98 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve Euro yeni güne rekorla başladı. Bankacılar dün TL'de negatif ayrışma için belirli bir haber ya da gelişme olmadığını, negatif ayrışmayı mevcut gelişmelerin oluşturmaya devam ettiğini söylediler.

Dolar/TL küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla 3.7770 seviyesini görerek rekor kırdı. Kur, saat 10.22 itibari ile bankalararası piyasada 3.76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.0054 seviyesini görerek yeni zirvesini gördü. Euro/TL şu saatlerde 3.98 seviyesinden işlem görüyor.