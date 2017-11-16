Euro ve dolarda tansiyon yüksek

Dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişeler TL varlıklarda değer kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda Almanya'da beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin etkileri dün de devam etti. TL cinsi varlıklarda baskı devam ederken, euronun görünümüne dair yatırımcıların iyimserliğinin artmasına paralel euro/TL dün 4,6117 ile tarihi zirvesini gördü.

Bu sabah dolar/TL 3,8845, euro/TL ise 4,5820 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar 1,1860 ile 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi de 93,42 ile 1 ayın en düşüğüne indi.

