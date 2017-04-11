Ev arayanlara "sanal kolaylık"

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisince desteklenen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulan yazılım firmasının CorpSide Projesi kapsamında geliştirdiği sistem, konut müşterilerinin, yapımına başlanmamış sanal dairelerde gezmesine imkan tanıyor.

Corpline Global Solutions isimli yazılım firmasının farklı alanlarda eğitim gören 7 kişilik ekibi, son yıllarda adından sıkça söz edilen sanal gerçeklik gözlüklerinin inşaat sektörünün pazarlama uygulamalarında da kullanabileceğinden yola çıkarak CorpSide Projesini başlattı.

Proje yöneticileri, bu kapsamda 8 aylık bir çalışma sonucu kağıt üzerindeki çizimlerine bakarak gerçekte var olmayan sanal bir daire tasarladı.

Kullanıcılar, geliştirilen sistem sayesinde sadece bir sanal gözlük ve hareket sensörü içeren bilekliği kullanarak sanal dairenin odalarını gezip, işçilik kalitesini inceleyebiliyor.

Geliştirdikleri sistemle inşaat sektörünün maketten ev satma ve örnek daire uygulamalarına teknolojik bir çözüm getirmeyi hedefleyen CorpLine ekibi, müteahhit firmalar tarafından ilgi görüyor.

- "Konut satışlarının mobilize edilmesi gerektiğini fark ettik"

Corpline firmasının kurucularından ve proje yöneticilerinden olan Mehmet Faruk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temel bir ihtiyaç üzerinden ortaya çıktığını söyledi.

Yaptıkları araştırmalarda inşaat sektöründe satış ve pazarlamanın artık ciddi anlamda bir çıkmaza girdiğini fark ettiklerini dile getiren Çetin, zaten televizyondaki reklamlara, kampanyalara bakıldığında inşaat sektörünün yeni arayışlar içerisinde olduğunun görüldüğünü ama ortaya derin metotlar koyamadıklarını kaydetti.

Çetin, yabancılara konut satışı teşvikleri sağlanmasının da etkisiyle ekip olarak bunun üzerine kafa yorduklarını ve konut satışlarının mobilize edilmesi, taşınabilir olması gerektiğine ve sektördeki firmalarla yaptıkları görüşmelerde böyle bir ihtiyaç olduğu kanısına vardıklarını anlatarak, yaklaşık 8-9 aylık bir geliştirme sürecine girdiklerini ve bunun sonucunda ortaya bir demo çalışması çıkardıklarını ifade etti.

- "Yapımına başlanmamış projeyi müşterilerin ayağına götürüyoruz"

Sadece üç boyutlu bir model yapısı ve teknik çizimler üzerinden alınan yapının tüketicinin kendisini içinde varsayabileceği bir gerçekliğe büründürmeye odaklandıklarını vurgulayan Çetin, "Temelde yaptığımız şey hiç var olmamış, kazması dahi vurulmamış bir projenin doğrudan bir tüketiciye veya yatırımcıya aktarılabilmesini sağlamak. Bazı yazılım işlemleri ve grafik metotları kullanarak elde ettiğimiz üç boyutlu modelden bir görüntü çıktısı sağlıyoruz ve bu çıktı üzerinde görüntü yansımaları, güneş ışığı şiddeti, yürüme katsayıları gibi çok fazla yoğun prosesler işleyerek maksimum gerçekliğe ulaşıp henüz yapımına başlanmamış bir projeyi müşterilerin ayağına götürüp, onları içerisine sokma şansını elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetin, temeli mühendislik olmak üzere farklı alanlardan 7 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ve bunun kendilerine çok büyük bir artı kattığının altını çizdi.

CorpSide sisteminin, kullanıcılarına sanal gerçeklik deneyimini yaşatmak için bir adet sanal gerçeklik gözlüğü ve kullanıcı kontrolünde gezinme yapabilmek için bir adet hareket sensörü içeren bileklik ve sistem bilgisayarından oluştuğunu belirten Çetin, "Maksimum taşınabilirlik ve rahat kullanım amacıyla tek bir çantada toplanan CorpSide, sadece satış ofislerinde değil, yurt içi ve yurt dışı her yerde satış, pazarlama ve geliştirme imkanı sağlamaktadır." diye konuştu.

Bugün bir konut müşterisinin yapabileceği tek şeyin ilgilendiği bir projenin satış ofisine gidip fiyat listesi almak, bir katalogdan görüntü çıktılarına bakmak veya maket üzerinden projenin genel hatlarını incelemek olduğuna dikkati çeken Çetin, bunun dışında yapabileceği, bekleyebileceği tek şeyin firma tarafından bir örnek daire hazırlanması ve daireyi gezebilmesi olduğunu anlattı.

- "Müşteriler için bulunmaz nimet"

Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani siz bugün inşaatı tamamlanmamış bir projeyi satın alırken maket üzerinden tamamen bir belirsizlik satın alıyorsunuz. Biz bu projeyle birlikte aslında tüketici açısından da muazzam bir noktaya odaklanmış oluyoruz çünkü içi tam bir muamma olan, manzarasıyla pazarlanan ama manzarasını göremediğiniz veya içerisinde yüksek malzeme işçiliğinden bahsedilen fakat malzeme kalitesine hiçbir şekilde temas edemediğiniz bir projede doğrudan içerisine girip, onun içerisinde dolaşıp, manzarasını görüp bu evi alıp almama kararına varmalarını sağlıyoruz. Bu, müşteri açısından bulunmaz bir nimet ve belki de inşaat sektöründe olabilecek en mantıklı çözüm çünkü diğer çözümler çok daha teknolojik görünse de pratikte hiçbir işe yaramıyor. Tüketici açısından aslında firmadan daha fazla fayda sağlıyoruz diyebiliriz."

Türkiye'de bu konuyu çalışan 6-7 firma bulunduğunu fakat odaklandıkları noktaların çok başka olduğunu aktaran Çetin, "Bizim rakiplerimizin aslında yaptığı şey görüntü çıktıları üzerinden bir oyun tasarlamak da diyebiliriz. Bizim yaptığımız şey ise firmadan aldığımız modellerle birlikte net olarak kendilerini ve müşterilerini içerisine sokabilecekleri bir sanal gerçeklik yapısı oluşturmak. Biz maksimum gerçeklikle insanlara 'duvara çarpacağım' hissiyatını veya 'model daire içerisindeki bir eşya için; şu çok güzelmiş, bunu nereden bulabilirim' hissiyatını yaşatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Çetin, inşaat firmalarının ilerleyen yıllarda bu sistemi hem proje geliştirme hem de satış süreçlerinde aktif bir şekilde kullanacağını sözlerine ekledi.

- "Örnek daire sistemine son vereceğiz"

Şirket ortaklarından, Hasan Sefa Zabunoğlu da şu anda yüksek konut projesi gerçekleştiren firmaların konut satışlarını doğrudan maket üzerinden veya örnek bir daire üzerinden gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bizim bu projeyle hedefimiz konut projelerinin temeli dahi atılmadan doğrudan satışlarının başlayabileceği bir sistem oluşturabilmek. Firmalar oluşturdukları maketleri tek bir projede değerlendirebiliyorlar. Bizim oluşturduğumuz sistemi ise tüm projelerinde değerlendirme şansına sahip olacaklar." dedi.

Yüksek konutlu bir proje için maket fiyatlarının 60 bin lira civarında olduğunu belirten Zabunoğlu, "Bunun yanında ekstra olarak örnek daire oluşturulması müteahhit firmaların maliyetlerini oldukça arttırmakta. Geliştirdiğimiz CorpSide projesi ile örnek daire sistemine son vermeyi öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.