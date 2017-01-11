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Evde fizik tedavisi 

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Evde fizik tedavisi 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ilimizde sağlık alanında devrim niteliğinde yeni uygulamalara hazırlanıyor.

Halıdere’de yapımı süren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu alanda ilimizin tedavi üssüne dönüştürülüyor.

ÖNCE GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL

 Halıdere’deki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi şubat ayında tamamlanacak. Genel Sekreter Dr.Şenol Ergüney, bu merkez koordinasyonunda önce Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde evlerinde yatan hastalara, evlerinde fizik tedavi hizmeti verilmeye başlanacağını açıkladı. Evde fizik tedavi uygulaması daha sonra diğer ilçelere yaygınlaştırılacak. 

HEPSİ BİRBİRİNE BAĞLI

İl genelinde fizik tedavi hizmetleri entegre hale getiriliyor. Derince Hastanesi’ne bağlı Alikahya Yerleşkesi İstanbul ile Ankara arasında Türkiye’nin en büyük ayakta tedavi uygulayan merkezi haline getiriliyor. Alikahya’daki Fizik Tedavi Polikliniğinde aynı anda 20 hasta ayakta tedavi görebilecek. 

YÜRÜYÜŞ YOLUNA TAKVİYE

Seka Devlet Hastanesi’ne bağlı hizmet veren Yürüyüş Yolu Polikliniğinde cumartesi dahil haftanın 6 günü gece saat 23.00’e kadar fizik tedavisi uygulanacak. Seka Devlet Hastanesi’ne 12, Kandıra Devlet Hastanesi’ne 6 üniteli yeni fizik tedavi merkezleri kurulacak.
 

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