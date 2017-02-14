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Evde yüz kremi nasıl yapılır?

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Evde yüz kremi nasıl yapılır?
Cildin nem dengesini sağlamada en önemli yardımcı yüz kremini zahmetsizce evde hazırlayabilirsiniz.

Cildinizin nem dengesini ayarlamanıza, kuru ve cansız bir görünüm yerine ışıl ışıl görünmenize yardımcı olan yüz kremlerini evinizde, doğal ve zararsız malzemelerle yapabilirsiniz. İşte evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal, ev yapımı yüz kremi tarifi…

Ev yapımı yüz kremi için gerekli malzemeler:

-2 çorba kaşığı rendelenmiş balmumu
-2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
-1 çay kaşığı E vitamini yağı
-2 damla tatlı badem yağı
-2 damla zeytinyağı
-7-8 damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

2 çorba kaşığı rendelenmiş balmumu ve 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağını derin bir cam kaseye alın. Kaseyi, içinde kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine oturtun ve malzemeleri benmari usulü denilen bu yöntem ile eritin.

Eriyen karışım içerisine 1 çay kaşığı ya da 1 ampul E vitamini, 7-8 damla lavanta, 2 damla tatlı badem yağını ve 2 damla da zeytinyağını dökün. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Kremi kullanmak istediğiniz, kapaklı küçük bir şişe ya da kutuya alın. Soğuyup katılaşmasını bekleyin.

Katılaşıp kıvamını bulan kreminizi gece ve gündüz, makyajdan ve kirden arınmış cildinize sürebilir, cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Sorunlu ve hassas bir cilde sahipseniz klasik krem tarifine ekleyeceğiniz farklı malzemelerle de krem hazırlamanız mümkün. Bu sayede cilt sorununuzu da en aza indirebilirsiniz.

Yağlı Cilt: Her cilt tipinin neme ihtiyacı vardır. Yağlı cilt, neme ihtiyaç duymuyor gibi görünse de fazla yağı dengelemek, daha sağlıklı bir nemlendirme sağlamak için uygun bir krem kullanılmalıdır. Ev yapımı kreminizin içine ekleyeceğiniz 1 çorba kaşığı Aloe Vera jeli, ferah ve temiz etkisiyle cildinizin yağlanmadan nemlendirilmesini sağlar.

Kuru Cilt: Kakao yağı en iyi, en etkili nemlendiricilerden biridir. Eğer kuru bir cildiniz varsa ev yapımı yüz kreminizin içine yarım kaşık kakao yağı ekleyebilirsiniz.

Hassas Cilt: Hassas cilde sahip kişiler için kozmetik ürünler çeşitleri koruyucular içerir. Kendi kreminizin cildinize zarar vermemesi için tarifinizin içine 2 çorba kaşığı gül suyu eklemeniz yeterli olacaktır. Gül suyu hassas cildinize sağlık verir, içerdiği vitaminler ile onu korur ve narin bir şekilde daha temiz olmasını sağlar.

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