Evden kaçıp uyuşturucuya alıştırılmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Başiskele İlçesi'nde evinden kaçan 13 yaşındaki kıza uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Başiskele Yeşilkent Mahallesi’ndeki evlerinde annesi Füsun B. ve üvey babası ile birlikte yaşayan 13 yaşında ortaokul öğrencisi Ceren’in 30 Ocak’ta evinden ayrılıp, bir daha dönmediğini daha sonra evine gittiğini gazetemizden duyurmuştuk.

“MARİJUANA’YA ALIŞTIM”

Eve dönen Ceren önce polise ifade vermeyeceğini, hiçbir şey anlatmayacağını söylemişti Bir süre sessiz kalan küçük kız, daha sonra kendisi için görevlendirilen CMUK avukatı ile birlikte poliste ifade verirken inanılmaz şeyler anlatmıştı. Ceren, “Bora isimli bir gençle tanıştım. Beni uyuşturucuya alıştırdı. Marijuana isimli bir madde kullanıyordum. Şimdi de uyuşturucu istiyorum.” demişti.

“3 KIZ, 12 ERKEK”

Ceren polisteki ifadesinde evden ayrıldıktan sonra Bora ile buluştuğunu, 1 Şubat günü Asri Mezarlık yakınlarındaki bir eve gittiklerini söyleyip şunları anlatmıştı: “Bu evde 12 erkek, 3 kız vardı. Hepimiz uyuşturucu çektik. Daha sonra polisin bu eve baskın yapacağı haberi geldi. Bu evden ayrıldık. Ben, Bahçecik Serdar Mahallesi’nde oturan Zeynep isimli bir arkadaşımın evine gidiyordum. Polis beni bulup, aileme teslim etti.”

ANNE SUÇLULAR BULUNSUN DEMİŞTİ

Gazetemize gelen anne Füsun B., “Ceren’i bir uyuşturucu satıcısının kaçırdığını biliyordum. Anlattıkları doğruysa, bütün suçlular yakalanmalı. Başkasının çocukları Ceren durumuna düşmesin” demişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Ceren G.'nin evden kaçtığında birlikte olduğu kişilerin kendisine uyuşturucu verdiğini söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi görevlileri, Ceren G.'nin ailesi ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ceren G.'ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespitini yaptı. Ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yaşı küçük kıza uyuşturucu temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Eve dönen Ceren’den dehşete düşüren ifade

Önce kapanıp sonra kaybolmuştu! İyi haber geldi

HABERİ BÖYLE VERMİŞTİK- 13 yaşındaki, ilköğretim 8’inci sınıf öğrencisi Ceren’in evden kaçış öyküsü gazetemizin dünkü sayısında böyle yer almıştı.

Annesinin ifadesine göre, iki ay önce kapanan Ceren, 30 Ocak’ta evi terk etmişti, önceki gece polis tarafından bulunmuştu.

Gazetemize gelen anne Füsun B. Ceren’in bir uyuşturucu satıcısının kaçırdığını söylemişti.