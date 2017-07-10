Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi'nde hedef 50 bin anne

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Kartepe ilçesindeki antrenörler ve koordinatörlerle bir araya gelirken, yıl sonunda hedeflerinin 50 bin anneye ulaşmak olduğunu belirterek, "Kadınımızın kalkınması, sağlıklı ve güçlü olmasını istiyoruz. Kadın evimizin direğidir. O güçlü oldu mu toplum güçlü, o sağlıklı olduğunda toplum da sağlıklı olur" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinin Kartepe ayağında antrenör, beden eğitimi öğretmenleri ve proje koordinatörleriyle bir araya geldi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, beslenme alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesinin önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, "Hastanelerimize giderek vatandaşımızla görüştüğümüzde sağlık problemlerinin büyük bir çoğunluğuna baktığımızda, sorunun hareketsiz bir yaşam olduğunu görüyoruz. Bir de buna yanlış ve aşırı derece beslenme eklendiğinde kalıcı rahatsızlıkların baş gösterdiğine şahit oluyoruz" dedi.

Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesiyle annelerin spor yapmasına katkı sağlamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Fiziki alanları çok iyi noktalara getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Beden eğitimi öğretmenlerimiz başta olmak üzere kurduğumuz bu ekiple topluma en büyük iyiliği yapacağız. Sizlerden ricam işinizi severek yapmanızdır. Şahsen insanımı seviyorum, toplumun sorunlarından kaçmıyorum. Sizden de aynı ilgiyi ve özeni göstermenizi istiyorum. Toplumla ve kadınımızın değerini yükseltmezsek toplumun içerisinde daha büyük sorunların olacağını da biliyorum. Evden Okula Haydi Anneler Projesi'ni okullarımızla birlikte organize ediyoruz. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Toplumumuza en büyük dokunuşu ve iyiliği sizlerle birlikte yapacağız. İnsanımızın yararına olacak her proje için imkanımız var. Çalıştığımız bu alanda elde ettiğimiz başarılarla daha mutlu olacağız. İnsanımızın gülmesi sizde büyük bir sevinç kaynağı oluşturacaktır"

Beden eğitimi öğretmenlerinden ve koordinatörlerden enerji dolu olmasını isteyen Başkan Karaosmanoğlu, "Hayata umutla bakmanın önemini kadınlarımıza anlatmak için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Kentimizde garip ve itilmiş kadınlarımızı lütfen bulun. Hep beraber onların elinden tutarak güzel bir yaşama ulaşması için destek verelim. Bundan dolayıdır ki büyük fedakarlık göstererek çalışmalıyız. Bir garibin elinden tutmanız ve onu hayata kazandırmanız sizlere büyük bir keyif verecektir. Sizler moral ve motivasyon hocası da olacaksınız. Beraber yürüyeceğiz. Bu işi severek ve aşkla yaparak halkımıza beraber hizmet edeceğiz" diye konuştu.

2017 YILININ SONUNDA 50 BİN KADINA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Karaosmanoğlu sağlıklı toplumlarla kentlerin değer kazanacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hepinizin yetenekleri olduğunu biliyorum. Bakınız bu projenin başlamasıyla kadınımızdan gelen çok olumlu mektuplara ve telefonlara şahit oluyoruz. Sakın elimizden bırakmayın diyorlar. Kadına değer vermeyen toplumların gelişmesi mümkün değildir. Hedefiniz spor yapmayan kadının kalmamasıdır. Kadınımızın kalkınması, sağlıklı ve güçlü olmasını istiyoruz. Kadın evimizin direğidir. O güçlü oldu mu toplum güçlü, o sağlıklı olduğunda toplum da sağlıklı olur. Yararlı işlerde yarışmanızı istiyorum. Spor yapan kadınımızın sayısında ve verdiğimiz hizmette kalitenin artmasında raporları her ay detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e de bu projeye verdiği önem ve destek içinde teşekkür ediyorum"

Karaosmanoğlu, "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinde 2017'nin sonuna kadar 50 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini de açıkladı.