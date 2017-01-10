Eve 9 bin liralık doğalgaz faturası şaşırttı

Gebze'de Onur Oğuz evine gelen 9 bin 33 liralık doğalgaz faturası ile şaşırdı. Doğalgaz firması hatayı kabul ederek, faturanın düzeltilmesi için çalışma başlattı.

Gebze Gaziler Mahallesi Fırat Caddesi'nde oturan Onur Oğuz'un evine 9 bin 33 liralık doğalgaz faturası geldi. Bir mobilya firmasında çalışan Onur Oğuz, her ay 250-300 lira arasında gelen doğalgaz faturasının 9 bin 33 lira geldiğini görünce doğalgaz firmasına gitti. Doğalgaz firması yaptığı incelemenin ardından hata yapıldığını belirterek, sayacın yeniden okunarak faturanın düzeltileceğini bildirdi. Doğalgaz aboneliğinin eşinin üzerine olduğunu, kış aylarında en fazla 300 lira fatura ödediğini belirten Onur Oğuz, "Bu ay 9 bin liralık fatura ile karşılaştım. Soluğu doğalgaz firmasında aldım. Yaptığım itiraz sonucu hata yaptıklarını anladılar ve yetkililer hatayı düzelteceklerini söyledi" dedi.