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Eve dönen Ceren’den dehşete düşüren ifade

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Eve dönen Ceren’den dehşete düşüren ifade
Başiskele Yeşilkent Mahallesi’ndeki evlerinde annesi Füsun B. ve üvey babası ile birlikte yaşayan 13 yaşında ortaokul öğrencisi Ceren’in 30 Ocak’ta evinden ayrılıp, bir daha dönmediğini dünkü gazetemizde duyurmuştuk.

Ceren önceki gece eve döndü. Polise verdiği ifade, eğer anlattıkları doğruysa, ilimizde gençlerin ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını gösteriyordu.

GECE POLİS BULDU

Annesi Füsun B. (40) önce gün gazetemize gelerek 13 yaşındaki kızı Ceren’den bir haftadır haber alamadığını, kızının uyuşturucuya alıştırıldığını söylemişti. Dünkü gazetemizde Ceren’in kayboluşu ile ilgili haber yer almıştı. Cuma günü gecesi saat 22.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri Bahçecik Serdar Mahallesi’nde tek başına yürüyen küçük bir kız gördüler. Polis durup ilgilendi ve bu küçük kızın annesi tarafından aranan Ceren olduğu anlaşıldı. Polis, küçük kızı annesine teslim etti.

“MARİJUANA’YA ALIŞTIM”

Ceren dün önce polise ifade vermeyeceğini, hiçbir şey anlatmayacağını söyledi. Bir süre sessiz kalan küçük kız, daha sonra kendisi için görevlendirilen CMUK avukatı ile birlikte poliste ifade verirken inanılmaz şeyler anlattı. Ceren, “Bora isimli bir gençle tanıştım. Beni uyuşturucuya alıştırdı. Marijuana isimli bir madde kullanıyordum. Şimdi de uyuşturucu istiyorum.” dedi.

“3 KIZ, 12 ERKEK”

Ceren polisteki ifadesinde evden ayrıldıktan sonra Bora ile buluştuğunu, 1 Şubat günü Asri Mezarlık yakınlarındaki bir eve gittiklerini söyledi, şunları anlattı: “Bu evde 12 erkek, 3 kız vardı. Hepimiz uyuşturucu çektik. Daha sonra polisin bu eve baskın yapacağı haberi geldi. Bu evden ayrıldık. Ben, Bahçecik Serdar Mahallesi’nde oturan Zeynep isimli bir arkadaşımın evine gidiyordum. Polis beni bulup, aileme teslim etti.”

ANNE FERYAT EDİYOR

Evinden bir hafta ayrı kalan Zeynep’in vücudunda bir darp, yara izine rastlanmadı. Küçük kız, 3 yıldan beri psikolojik tedavi de görüyordu. Bu nedenle anlattıklarının gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü olduğu konusunda kuşkular var. Ancak annesi Füsun B. polisin olayla yeterince ilgilenmediğini düşünüyor. Füsun B. “Kızımın bahsettiği Bora isimli genç bir uyuşturucu satıcısı. Bunu biliyorum. Başka çocuklar, gençler zehirlenmesin diye, emniyetin bu iddiaları çok ciddi biçimde araştırmasını istiyorum.” dedi. Küçük Ceren’in anlattığı dehşete düşüren hikayenin, savcıları da harekete geçirmesi bekleniyor.

Ahmet SERİMER

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HABERİ BÖYLE VERMİŞTİK- 13 yaşındaki, ilköğretim 8’inci sınıf öğrencisi Ceren’in evden kaçış öyküsü gazetemizin dünkü sayısında böyle yer almıştı.

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ANLATTIKLARI DOĞRU MU?- Annesinin ifadesine göre, iki ay önce kapanan Ceren, 30 Ocak’ta evi terk etti, önceki gece polis tarafından bulundu. Ceren’in anlattıkları doğruysa bizim bölgemizde çocuklar, gençler çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya buluyor.

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SUÇLULAR  BULUNSUN- Küçük kızının bulunmasına çok sevinen annesi Füsun B., “Ceren’i bir uyuşturucu satıcısının kaçırdığını biliyordum. Anlattıkları doğruysa, bütün suçlular yakalanmalı. Başkasının çocukları Ceren durumuna düşmesin” dedi.

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