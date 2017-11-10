Eve dönüş yolunda hayatını kaybetti

Bir süre önce İstanbul’dan memleketleri Ordu Mesudiye ilçesine yakınlarını ziyarete giden Ali Kuş (65) ve eşi Şerife Kuş (67) dün akşam saat 02.00 sıralarında evlerine dönerken TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde kaza yaptı. Kazada Şerife Kuş hayatını kaybetti.

İddialara göre, 3 çocuk babası Şişecam fabrikasından emekli Ali Kuş, kullandığı 34 ZM 7329 plakalı aracı ile seyir halindeyken, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Bekirdere Rampası mevkiinde önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada sürücü Ali Kuş ve eşi Şerife Kuş araç içerisinde bulundukları yerde sıkıştı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile çifti sıkıştıkları yerden çıkardı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı Ali Kuş Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, Şerife Kuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kuş’un hastanede tedavisi devam ederken Şerife Kuş’un cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

Kerim YAVUZ



