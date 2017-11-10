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Eve dönüş yolunda hayatını kaybetti

Eve dönüş yolunda hayatını kaybetti

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Bir süre önce İstanbul’dan memleketleri Ordu Mesudiye ilçesine yakınlarını ziyarete giden Ali Kuş (65) ve eşi Şerife Kuş (67) dün akşam saat 02.00 sıralarında evlerine dönerken TEM Otoyolu Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde kaza yaptı. Kazada Şerife Kuş hayatını kaybetti. 

İddialara göre, 3 çocuk babası Şişecam fabrikasından emekli Ali Kuş, kullandığı  34 ZM 7329 plakalı  aracı ile seyir halindeyken, TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Bekirdere Rampası mevkiinde  önünde seyreden kamyona çarptı.  Kazada sürücü Ali Kuş ve eşi  Şerife Kuş araç içerisinde bulundukları yerde sıkıştı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri  yaptıkları müdahale ile  çifti sıkıştıkları yerden çıkardı. 

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralı Ali Kuş  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi’ne  sevk edilirken,  Şerife Kuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Kuş’un hastanede tedavisi devam ederken  Şerife Kuş’un cenazesi yakınları   tarafından alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

Kerim YAVUZ
 
 

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