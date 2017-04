EVET ANCAK YETMEZ KONUMU

Halk oylaması, evet için de, hayır için de baskın bir tercih olarak yansıtılamadı. Tartışmaların ve itirazların uzun süre devam edebileceği de açığa çıktı. Hataların ve yetmezliklerin sebebi ne olursa olsun belirsizliklerin azaltılması ihtiyacı arttı. Halk iktidar partisine, yaptıkların önemli ancak Demokratik Hukuk Devleti’nin inşası için daha kapsayıcı ve demokratik olmalısın dedi. Muhalefet partilerinin gösterdiği çaba ve duyarlılık da önemli bulundu. Ancak demokratikliklerini, kapsayıcılıklarını alternatiflik sağlayacak hale getirmeleri istendi.

CHP NEDEN BAŞARAMADI

Referandum çalışmalarında yapılabilecek her şey yapıldı. Demokratik duyarlılığı olan her kes bir şekilde elinden geleni yaptı. Ana muhalefet partisi lideri ve kadroları da elinden gelenin fazlasını yaptı. Kendisinden önceki genel başkanlara, kendisine rakip olanlara, isteyen her kese çalışmak, etkinliğini artırmak alanları sağlandı. Halkın önemli çoğunluğunun anayasa değişikliklerinden yeterince memnun olmadığı, belirsizliklerin, kararsızların azaltılamamasıyla ortaya çıkmıştı. Oylama sonrasının demokratik sürdürülebilirliğinin ortaya konulmasına ihtiyaç vardı. Demokratik kapsayıcılığı yüksek hamlelerle, program, proje ve önermelerle, inandırıcılık sağlanabilseydi başarılı olunacağı da hissedilmişti. Ancak olmadı, başarı sağlanamadı.

EVET DE, HAYIR DA YETERİNCE Yİ YÖNETİLEMEDİ

Referandum sonucunun ortaya çıkardığı en önemli gerçeklik, belirsizliklerin giderilmesi için halkın gösterdiği kararlılıktır. İktidar partisinin bütün başarıları, yapabilecekleri, yanlışları, eksikleri her yönüyle değerlendirildi. Hayata tutunma, mücadele etme, bu gün ve gelecek gözden geçirildi. Ortaya çıkan sonuca bu değerlendirmelerle ulaşıldı. Şimdi siyasilere düşen görev, sonuca nasıl katkı vermiş olurla olsunlar, demokratikliği, eşitliği, insanı merkeze alan yaklaşımları çoğaltarak daha fazla kapsayıcılığa ulaşmayı sağlamaktır. İktidar partisi, verilen onayın çoğalmasını genel geçerli hale gelmesini, evrensel demokratik değerleri çoğaltarak sağlayabilecektir. Muhalefet partileri ise alternatifliğe, demokratik kapsayıcılığı çoğaltarak, daha çoğulcu ve eşitlikçi yaklaşımlarla ulaşacaktır.

SİYASETİN DEĞİŞMESİ

Referandum sonuçları, tercihi ne olursa olsun, bulunduğu konum nasıl olursa olsun siyaseti bütünüyle değiştirecek verileri barındırmaktadır. Türkiye siyasilerinin bu yeni konuma göre değişmesi, yeniden yapılanması önümüzdeki dönemlerin genel geçerli gündemi olacaktır. Kapsayıcılığa ve demokratikliğe ulaşamayan siyasi partiler, siyasi sürdürülebilirlik konusunda önemli zorluklarla karşılaşacaklardır. Bu zorunluluk, iktidarın sürdürülebilirliğini etkilerken, muhalefetin alternatiflik geliştiremeyen konumunun değişmesini de etkileyecektir. Türkiye siyasetinin işlerliği ve başarıları bu yeni konumlar üzerinden sürdürüleceği için bütün siyasi organizasyonların, değişim, dönüşüm, yeniden yapılanmalara sürüklenmeleri kaçınılmaz olacaktır.

KILIÇDAROĞLU’NUN İŞLEVİ

CHP genel başkanının iyi niyetinden, çalışkanlığından hiç kimsenin şüphesi yoktur. İhtiyaç duyulan liderlik dönüştürücü liderliktir. CHP’ nin şimdiye kadar iktidar olamamasının bütün sebep ve sonuçlarını kabullenilip, yüzleşmeyi, yeniden yapılanmayı başlatabilecek liderliğe ihtiyaç vardır. Bir önceki genel başkan veya şimdiye kadar liderlik yarışına giren adayların neler yapabilecekleri önemli oranda bilinmektedir. İhtiyaç duyulanın, daha aktif, daha hazır cevap, daha genç, daha donanımlı vb. bireysel yeterliliklerle donanımlı liderlik olmadığı açığa çıkmıştır. Halkın iradesinin yapabilirliğini temel alan, evrensel demokrasinin kurum ve kurallarına, çözemediğimiz için bedel ödediğimiz sorunların çözümüne odaklanan siyasi yaklaşıma ulaşılmasının zorunlu olduğu görülmüştür. Sn. Kılıçdaroğlu’ na düşen görev, bu zorunluluğu kabullenip demokratik dönüşüm kararlılığı sergileyebilmesidir.

YENİ BAŞLANGIÇ KARARLILIĞI

Yeni bir başlangıcın, heyecan uyandırması, siyasi gündemi belirlemesi ve etkilemesi olmazsa olmaz önemdedir. İç dengeleri korumak, kendi konumunu merkeze almak anlayışlarının başarıyı getirmediği defalarca denenerek görülmüştür. Şimdiye kadarki bütün seçim sonuçlarıyla, bütün olaylarla, bütün başarısızlıklarla yüzleşme sağlanamazsa başarılamayacağı da bilinmektedir. Günlük, anlık, dönemsel uygun zamanları kollama kaygılarıyla yapılan ertelemelerin başarısızlıkların temeli olduğu kabullenilerek yeni başlangıçlara girişilmelidir.