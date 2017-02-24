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Evinde düşüp hayatını kaybetti

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Evinde düşüp hayatını kaybetti
Gölcük Yenimahalle’deki evinde düşen 81 yaşındaki Hüseyin Kuş kafasını yere çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre bugün Gölcük Yenimahalle’deki evinde salondan lavaboya doğru yürürken dengesini kaybeden Hüseyin Kuş yere düşüp, kafasını çarptı. Bir süre sonra evdeki yakınları durumu fark edip hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Kuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne, sonra da otopsi için İzmit Asri mezarlık morguna kaldırıldı.

Almanya’dan emekli 4 çocuk babası Hüseyin Kuş’un cenazesi Yenimahalle Esentepe Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından 17 Ağustos mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

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