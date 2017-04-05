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Evinde kiracı durumuna düştü

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Evinde kiracı durumuna düştü
İzmit'te, Raif Koza 141 metrekare arsa tapulu tek katlı bir ev alırken, Kızılay arsanın 7 metrekaresinin kendisine ait olduğunu belirterek, satışını yapabileceğini belirtti.

Raif Koza teklifle ilgilenmeyince Kızılay, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açarak arsanın tamamının sahibi olurken, Raif Koza'dan aylık 200 lira kira ve geriye dönük kira bedellerini ödemesini istedi. 

Raif Koza, 1969 yılında Yenidoğan Mahallesi'nde satın aldığı 141 metrekare tek katlı bir evin bulunduğu arsanın tapusun da 1995 yılında aldı. Kızılay'dan gönderilen yazıda 141 metrekare yerin 7 metrekaresinin Kızılay'a ait olduğu ve buranın satışını yapabileceklerini belirtti. Raif Koza, parası olmadığı için Kızılay'ın teklifi ile ilgilenmedi. Kızılay, Kocaeli 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde izale-i şuyu davası açtı. 1999 yılında dava sonuçlandı, Kızılay Raif Koza'ya ait 134 metrekare arsayı da aldı ve bedelini 22 Nisan 1999 tarihinde Emlak Bankası'nda açılan hesaba Raif Koza adına arazi bedeli yatırıldı. 24 Mayıs 1999 tarihinde üzerindeki ev ile birlikte arazinin Kızılay adına tapu işlemleri gerçekleştirildi. 

Raif Koza, bankaya yatırılan arazi bedelini süresinde almadığı için para hazinesine kaldı. Ayrıca Raif Koza'ya 1999 tarihinden itibaren evi kullandığı için hesaplanan kira bedelini ödemesi, aylık 200 TL kira ödemesi yönünde ihtarname çekildi. Bir fabrikadan emekli olan Raif Koza, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"1969 yılında bu araziyi evle birlikte aldım. Tapu yoktu aldığımda, 1995 yılında da yer tapusunu aldım. Toplam 141 metrekare yerim vardı. 7 metrekaresi Kızılay'ınmış. Bu yerle birlikte tapulu yerimi de aldılar. Arazi benimken kiracı durumuna düşürdüler. Benden ayrıca oturduğum süre içerisinde kira parası da istediler. Satış Kızılay'a yapılmış ve bizim haberimiz olmadı. Tapuyu Kızılay almış ve şu anda hiçbir şekilde hak sahibi değiliz. Evden çıkmamızı istiyorlar. Nereye gideceğiz?."

Raif Koza'nın eşi Hatice Koza da satın aldıkları ev ellerinden gittiği gibi talep edilen 12 bin lira kiranın geriye dönük istendiğini zor durumda olduklarını söyledi. Hatice Koza, "Kızılay bizi mahkemeye vermiş, eşim hasta olunca ilgilenemedi. Bize Kızılay evden çıkın diyor. 50-60 bin lira masraf yaptık. Bizim kredi borcumuz var, emekli maaşımızdan geriye 500 lira para kalıyor. Evden çıkın veya kira borcunu ödeyin diyorlar. Çok mağdur olduk, gece gündüz uykularımız kaçtı" diye konuştu.

DHA

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