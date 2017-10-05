Evinde ölü bulundu 

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Çeşme Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3.katında yalnız yaşayan Vahdettin Yılmaz'dan (68) 4 gündür haber alamayan arkadaşları Vahdettin Yılmaz'ın evine geldi. Kapıyı açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Vahdettin Yılmaz'ın evinin odasında yatağa uzanmış ve hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Vahdettin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın ölümü yapılacak otopsiden sonra belli olacağı söylenirken, Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü ileri sürüldü.

Binali ASLAN