Evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre; eşinden ayrı olan 1 çocuk annesi Hanarzu Yıldırım, Körfez’deki evinde tek başına yaşıyordu. Psikolojik sorunları olan Yıldırım, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu. Yakınları uzun süre Yıldırım’dan haber alamayınca kontrol etmek için evine girdi. Yaşlı kadın yatmakta olan hasta yatağından yere düşmüş halde ölü olarak bulundu. Yıldırım otopsi için Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Burada savcılık tarafından yapılan işlemlerin ardından Yıldırım’ın cenazesi ikindi vakti Körfez Cem Evi’nden kaldırılarak defnedildi.

Çiğdem ARMAĞAN

