Evine taş ve sopalarla saldırdılar!

Derince Esentepe Mahallesi Yayla Sokak'ta kızı ve 2 torunuyla birlikte kalan Gülistan Erbek'in evine geçen hafta kimliği belirsiz 4 kişi tarafından taş ve sopa ile saldırı yapıldı.

Üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi olduğu öne sürülen kamyonetle evin önüne gelen 2'si kadın 4 kişi ellerindeki taş ve sopalarla camları kırdı. Gülistan Erbek camları taktırıp polise şüphelilerin bulunması için şikayette bulundu. Bir hafta sonra yeniden gelen 4 saldırgan yeniden mutfak ve oturma odasının camlarını kırıp uzaklaştı.

Tanımadığı kişiler tarafından evine saldırı yapıldığını belirten Gülistan Erbek, şöyle dedi:

"Bir hafta önce gece 02.00 sıralarında bir gürültü oldu ve ne yapacağımı şaşırdım. Kapıyı açtığımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla gelen kişiler arasındaki 2'si kadın 4 kişi camları taş ve sopalarla kırıp kaçtı. Hemen polisi aradım. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz bir şey yok. Kimseyle husumetimiz yok. Bu gelenler kim ve neden benim evimi taşlıyor. Polis ifademizi aldı. Biz ile alakalı bir şeyleri varsa karakola gidip şikayet etsinler. Neden evimizi taşlıyorlar anlayamadım."

Gülistan Erbek, yaşamından endişe duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kişileri tanımıyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Evin önünde bize 'Bir daha geleceğiz. Bu ilkti' diye söylediler. Korktuğumuz için eve kamera taktırdık. Polis 'Buraya çadır mı kurayım' diye bana soruyor. Biri öldükten sonra ne olacak? Torunum sabaha kadar ağladı. Çocukları arka odada yatırıyoruz olayı görmesinler diye. Bunları yapanların yakalanmasını istiyoruz. Bu gençlere bunları kim yaptırıyor? Ben çok korkuyorum."